Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero | 25enne trasportato in ospedale in elicottero È grave

Un giovane di 25 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un albero alle 16 a Lugo di Vicenza. L’incidente ha richiesto l’intervento di un elicottero per il trasporto in ospedale. Le condizioni del motociclista sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità per i rilievi.

LUGO DI VICENZA (VICENZA) - Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: è accaduto alle 16.50 circa di oggi, mercoledì 11 marzo, a Lugo di Vicenza dove un 25enne alla guida della sua moto Yamaha si è schiantato contro il tronco di un albero. Il giovane, che stava percorrendo via Cartiera, in direzione di marcia verso Zugliano, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo uscendo dalla strada e terminando la corsa contro un platano. L'incidente è avvenuto all'altezza del distributore Eni. I soccorsi Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del Suem 118. Il centauro è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Vicenza con l'elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

