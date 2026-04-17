Le autorità austriache stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica di un incidente che coinvolge un ex portiere. La procura ha incaricato un consulente specializzato in veicoli per determinare le responsabilità e chiarire come si sia svolto l'accaduto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sui soggetti coinvolti.

Indagini in corso. In Austria cercano di ricostruire le dinamiche che hanno portato all'incidente mortale nel quale è rimasto coinvolto Alexander Manninger a Nussdorf am Haunsberg, un comune di appena 2000 abitanti vicino a Salisburgo. La procura ha già avviato una consulenza con l'esperto di veicoli, Gerhard Kronreif, per chiarire tutti i dettagli. L'esperto incaricato del rilievo scientifico ritiene che l'analisi sia tecnicamente valida benché la dinamica dell'incidente sia stata talmente violenta da distruggere gran parte dell'automobile sulla quale si trovava Manninger. Poiché il veicolo coinvolto nell'incidente è un modello molto recente, gli investigatori hanno la possibilità di affidarsi ad un'analisi dati all'avanguardia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Manninger, indagini in corso in Austria per ricostruire la dinamica dell'incidente

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