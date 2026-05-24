Maria Falcone ha annunciato di aver perdonato Giovanni Brusca, condannato per aver ucciso suo fratello, il giudice Giovanni Falcone. La decisione è stata comunicata in un'intervista, spiegando che il perdono è una scelta personale. Non sono stati forniti dettagli sul modo in cui questa scelta si collega alle regole dei pentiti o alle procedure giudiziarie.

?? Punti chiave Perché Maria Falcone ha scelto di perdonare proprio Giovanni Brusca? Come si concilia il perdono della sorella con le regole dei pentiti? Chi sono i politici coinvolti nelle polemiche sulla Commissione Antimafia? Cosa diventerà la Fiat Croma della scorta di Giovanni Falcone??? In Breve Mostra al Museo del Presente espone opere recuperate dopo l'attacco ai Georgofili. Mattarella avverte della mafia che muta attraverso nuove zone grigie criminali. Manifestanti criticano Chiara . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capaci, Maria Falcone: «Ho perdonato Giovanni Brusca»

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