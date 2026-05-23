VIDEO | Strage di Capaci Maria Falcone | La storia di Giovanni e Paolo deve essere una lezione per i ragazzi del futuro

In occasione del 34° anniversario della strage di Capaci e del 40° anniversario della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Maria Falcone ha aperto un nuovo percorso espositivo presso il Museo del Presente. Ha sottolineato che la storia dei due magistrati deve servire come esempio per le future generazioni. L'evento ha coinvolto la presentazione di materiali e testimonianze relativi alle vicende che hanno segnato quegli anniversari.

“La storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino deve essere una lezione per i ragazzi del futuro”. Con queste parole Maria Falcone ha inaugurato il nuovo percorso espositivo del Museo del Presente, realizzato in occasione del 34esimo anniversario della strage di Capaci e del 40° anniversario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Il giudice Falcone ricordato dalla sorella maggiore Anna

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