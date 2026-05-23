A 34 anni dalla strage di Capaci, la sorella del giudice ucciso ha dichiarato di aver perdonato il collaboratore di giustizia coinvolto nell’attentato. La foto del magistrato, sorridente e riconoscibile, è ancora visibile in diversi spazi pubblici e sui social media, come simbolo della lotta alla mafia. La commemorazione si svolge ogni anno, mantenendo vivo il ricordo dell’attentato e del sacrificio del giudice.

Roma, 23 maggio 2026 – Sono passati trentaquattro anni dalla strage di Capaci e la foto, sorridente, di quel magistrato che intere generazioni conoscono e riconoscono come simbolo della lotta alla mafia si vede un po’ dappertutto, negli uffici pubblici e sui social. Come dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’attentato a Giovanni Falcone, trucidato il 23 maggio del 1992 insieme alla moglie Francesca Morvillo e ai tre agenti della scorta – Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani –, tutti “testimoni fino al sacrificio estremo dei valori costituzionali incompatibili con le trame infami della mafia”, ha rappresentato “l’avvio della riscossa civile” ed è tutt’oggi “patrimonio etico e civile che appartiene alla nostra democrazia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In memoria di Falcone. La sorella del giudice: “Ho perdonato Brusca”

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