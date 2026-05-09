Mala movida nel quartiere Umbertino la denuncia dei residenti | Canti e caos fino a notte fonda
I residenti del quartiere Umbertino hanno segnalato nuovamente disturbi legati alla movida notturna. Secondo un post pubblicato sui social dal Comitato Salvaguardia Zona Umbertina, ci sono stati schiamazzi e musica fino a tarda notte. La protesta si ripete, e i residenti lamentano l’eccessivo rumore nelle ore serali. La situazione riguarda principalmente le strade e le aree più frequentate durante le ore notturne nel quartiere.
Torna a montare la protesta dei residenti dell’Umbertino contro la malamovida. A denunciare l’ennesima notte di caos è il Comitato Salvaguardia Zona Umbertina, che attraverso un post pubblicato sui social segnala schiamazzi e musica fino a tarda notte nel quartiere.Secondo quanto riferito dal.🔗 Leggi su Baritoday.it
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