Movida all' Umbertino i residenti puntano sull' ordinanza sperimentale | Contrasterà le aggregazioni massive

Nella zona Umbertina di Bari, la movida continua a essere al centro delle discussioni tra residenti e amministrazione comunale. Recentemente, il Comune ha adottato un’ordinanza sperimentale che interessa largo Adua e piazza Diaz, con l’obiettivo di ridurre le aggregazioni numerose. I residenti hanno accolto favorevolmente questa misura, pur chiedendo l’implementazione di ulteriori provvedimenti per gestire meglio il fenomeno.

La movida (e la gestione del fenomeno) è sempre al centro delle polemiche nella zona Umbertina. L'ordinanza sperimentale del Comune di Bari è stata accolta con favore dai residenti che, però, si aspettano ulteriori provvedimenti: le nuove regole prevedono, nella zona di largo Adua e piazza Diaz.🔗 Leggi su Baritoday.it

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