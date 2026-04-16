L’Italia ha convocato i propri atleti per l’ultimo raduno prima dell’esordio in Coppa del Mondo di canoa velocità, che si terrà a Szeged, in Ungheria, dal 8 al 10 maggio. La squadra si prepara a partire per la prima tappa del circuito internazionale, che rappresenta l’appuntamento iniziale della stagione agonistica. L’evento segna l’avvio ufficiale delle competizioni per i canoisti italiani in questa stagione.

Si avvicina l’inizio della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: l’Italia si appresta a vivere la prima tappa del massimo circuito internazionale, in programma a Szeged, in Ungheria, nel fine settimana dall’8 al 10 maggio, con un ultimo raduno collegiale. Gli azzurri saranno al lavoro, infatti, a Sabaudia (Latina) da domenica 19 aprile a martedì 5 maggio, quando poi la Nazionale partirà alla volta della località magiara. Sono 22 i convocati dell’Italia per l’ultimo blocco di preparazione in vista dell’appuntamento internazionale. Nutrito il settore del kayak, composto da 11 uomini e 7 donne, mentre il comparto della canadese conta 3 uomini ed una sola donna.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canoa velocità, i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno prima dell’esordio in Coppa del Mondo

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