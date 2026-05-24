A Cannes, il regista romeno Christian Mungiu ha vinto un premio, mentre il regista russo Zvyagintsev ha rivolto un messaggio critico contro il governo di Putin. La platea ha ascoltato con attenzione le sue parole, che hanno suscitato reazioni miste. La vittoria di Mungiu è stata accolta con entusiasmo, mentre il discorso di Zvyagintsev ha attirato attenzione e qualche applauso, provocando anche qualche sussurro tra il pubblico.

? Punti chiave Come ha reagito la platea al messaggio diretto di Zvyagintsev?. Cosa ha scatenato il trionfo del regista romeno Christian Mungiu?. Perché il film premiato in Norvegia affronta il tema dell'infanzia?. Quali verità assolute hanno messo in discussione i vincitori di Cannes?.? In Breve Javier Ambrossi e Javier Calvo vincono per La bola negra sul periodo franchista.. Pawel Pawlikovski riceve il premio per Fatherland sulla Germania della Guerra fredda.. Emmanuel Macchia e Valentin Campagne premiati ex aequo per il film Coward.. Tao Okamoto e Virginie Efira vincono per Soudain con dialoghi franco-giapponesi.. A Cannes, la notte del... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes: trionfo di Mungiu e il grido di Zvyagintsev contro Putin

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