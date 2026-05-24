Cannes | trionfo di Mungiu e il grido di Zvyagintsev contro Putin

Da ameve.eu 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cannes, il regista romeno Christian Mungiu ha vinto un premio, mentre il regista russo Zvyagintsev ha rivolto un messaggio critico contro il governo di Putin. La platea ha ascoltato con attenzione le sue parole, che hanno suscitato reazioni miste. La vittoria di Mungiu è stata accolta con entusiasmo, mentre il discorso di Zvyagintsev ha attirato attenzione e qualche applauso, provocando anche qualche sussurro tra il pubblico.

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