Amarga Navidad di Almodóvar delude Cannes Zvyagintsev firma il capolavoro politico del festival

Da ilfattoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Era tra i film più attesi, è risultato fra i più deludenti. Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, il titolo di maggior richiamo del concorso a Festival di Cannes e nelle sale italiane da giovedì, è una cocente delusione. Non per tutti, sia chiaro, ma ci si chiede se non sia più il globale affetto reverenziale per il 76enne autore spagnolo ad aver dettato i favori e i doverosi applausi, piuttosto che la reale qualità dell’opera. Perché, di fatto, il buon Pedro nulla aggiunge a quanto nella sua filmografia abbia prima sperimentato e poi confermato, soprattutto con maggiore efficacia. Insomma, un testo già visto, “trito e ritrito”, laddove l’estetica almodóvariana fatta di colori accesi, abiti firmati, abitazioni cool e colonna sonora onnipresente viene riproposta senza modificare una virgola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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