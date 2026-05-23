Cannes 2026 | la Palma d’oro va al dramma Fjord di Cristian Mungiu trionfo ex-aequo per i registi

Notizia in breve

La Palma d’oro a Cannes 2026 è stata assegnata al film drammatico “Fjord” di Cristian Mungiu. La giuria, guidata dal regista coreano Park Chan-wook, ha deciso di premiare il film con il massimo riconoscimento del festival. La cerimonia di chiusura si è svolta sulla Croisette, con il pubblico e la critica presenti. La premiazione ha visto anche un riconoscimento ex-aequo per altri registi, senza ulteriori dettagli sui titoli.