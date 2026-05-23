Cannes 2026 | la Palma d’oro va al dramma Fjord di Cristian Mungiu trionfo ex-aequo per i registi
La Palma d’oro a Cannes 2026 è stata assegnata al film drammatico “Fjord” di Cristian Mungiu. La giuria, guidata dal regista coreano Park Chan-wook, ha deciso di premiare il film con il massimo riconoscimento del festival. La cerimonia di chiusura si è svolta sulla Croisette, con il pubblico e la critica presenti. La premiazione ha visto anche un riconoscimento ex-aequo per altri registi, senza ulteriori dettagli sui titoli.
Il sipario è ufficialmente calato sulla Croisette con l’annuncio dei verdetti della giuria guidata dal regista coreano Park Chan-wook. I vincitori di Cannes 2026, svelati durante la cerimonia di chiusura condotta dall’attrice Eye Haïdara, hanno incoronato grandi firme del cinema d’autore internazionale. A conquistare il premio più ambito, la Palma d’oro, è stato il dramma Fjord firmato dal regista rumeno Cristian Mungiu. Per l’autore si tratta della seconda affermazione assoluta al festival francese dopo il successo ottenuto nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. Il Palmarès ufficiale, riportato in diretta da Deadline, ha visto un forte equilibrio e diversi riconoscimenti attribuiti ex-aequo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
CANNES 2026 - TRAILER PARALLEL TALES (HISTOIRES PARALLÈLES), by Asghar FARHADI
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