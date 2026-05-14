Gillian Anderson Maika Monroe e Lucas Bravo | le foto del déjeuner con cui Vanity Fair ha aperto Cannes

A Cannes, durante il festival del cinema, sono state scattate foto di un pranzo che ha visto protagonisti diversi attori. Tra loro, alcune attrici e attori noti sono stati immortalati mentre si trovavano a tavola con altri invitati. La scena si è svolta in un contesto di eventi legati alla manifestazione cinematografica, con i presenti che hanno condiviso momenti di conversazione e relax. La fotografia è stata pubblicata su una rivista di moda e cultura, aprendo la copertura di questa fase del festival.

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Il Carlton Cannes, un Regent Hotel, reso celebre da Caccia al ladro di Hitchcock e da Tenera è la notte di F. Scott Fitzgerald, è da sempre una delle grandi istituzioni della mondanità cannoise. Gli invitati si sono ritrovati all’aperto, sul molo, tra flute di Champagne e cocktail creati ad hoc. Maika Monroe, il cui film Victorian Psycho sarà presentato nella sezione Un Certain Regard del festival, aveva partecipato a Cannes per la prima volta nel 2014 con il film che l’ha rivelata, It Follows. Curiosamente, poche settimane dopo la première partirà per girarne il sequel con il regista David Robert Mitchell. Monroe è diventata un volto di riferimento del cinema horror, ma mi ha raccontato che nel suo prossimo film non vede l’ora di cimentarsi in una parte per lei inedita nel genere: quella della cattiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gillian Anderson, Maika Monroe e Lucas Bravo: le foto del déjeuner con cui Vanity Fair ha aperto Cannes ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gillian Anderson a Cannes 2026 sembra una first lady couture (con un abito da 2mila euro)Cannes 2026 continua a regalare look da osservare da vicino, ma quello di Gillian Anderson ha qualcosa di diverso. Gli step per ricreare la coda con capelli ricci di Gillian Anderson a Cannes 2026Durante la seconda serata del Festival di Cannes 2026, tra abiti scultura e passerelle dominate dall’alta moda, a catturare davvero l’attenzione è...