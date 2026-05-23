Il Festival di Cannes 2026 si è concluso con la proclamazione dei vincitori. Durante la cerimonia, sono stati annunciati i premi principali, senza che nessun film italiano fosse presente in concorso. L’edizione ha visto partecipanti da vari paesi, ma nessun titolo italiano ha ottenuto riconoscimenti o premi ufficiali. La serata si è svolta con la consegna delle statuette ai film e ai registi premiati nelle varie categorie.

Cala il sipario sul Festival di Cannes 2026. In un'edizione che ha visto totalmente assente l'Italia con nessun titolo presentato in concorso, è stato un anno segnato, in particolare, dalla presenza di tante pellicole d'autore e poco cinema mainstream e dell'impianto hollywoodiano. Molta Europa e, soprattutto, tanta rappresentazione orientale, partendo dalla giuria che ha visto come presidente il regista sudcoreano Park Chan-wook, di recente al cinema con il suo ultimo film “No Other Choice” presentato alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno. Dopo due settimane di rassegna e 22 pellicole in concorso, dalle ore 20.15 al Grand Theatre Lumière, sono stati consegnati i riconoscimenti dell'annata, compresa la Palma d'Oro, uno dei premi cinematografici più ambiti dell'anno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Festival di Cannes 2026, chi ha vinto: tutti i vincitori in diretta

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FESTIVAL DI CANNES 2026: chi vincerà

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