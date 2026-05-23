Il Festival di Cannes 2026 si è concluso il 23 maggio con la cerimonia di premiazione della 79ª edizione. Durante l’evento sono stati annunciati i vincitori delle varie sezioni, tra cui il film premiato con la Palma d’Oro. Sono stati consegnati anche premi per miglior regia, miglior attrice, miglior attore e altre categorie. La cerimonia si è svolta alla presenza di registi, attori e addetti ai lavori del settore cinematografico.

Ogni viaggio giunge al termine. Oggi, 23 Maggio 2026, si conclude la 79 edizione del Festival del cinema di Cannes con la consueta cerimonia di premiazione. Una giuria d’eccezione, guidata dal presidente Park Chan-Wook, ha decretato chi tra i film in concorso meritava il premio più prestigioso del Festival: la Palma D’Oro. E noi della redazione di ScreenWorld.it siamo qui per raccontarvelo. Tra conferme e sorprese entusiasmanti, ecco a voi tutti i vincitori della 79 edizione del Festival del Cinema di Cannes. Tutti i vincitori della 79 edizione del Festival del Cinema di Cannes della sezione in concorso. La locandina di Coward – © The Match Factory Palma D’Oro: Fjord di Cristian Mungiu. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cannes 2026: il film Palma D’oro e tutti gli altri vincitori del festival del cinema

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Les films traumatisants du Festival de Cannes..

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Maika Monroe in Dilara F?nd?ko?lu SS26 e McQueen Autunno 2026 alla proiezione e photocall di ''Victorian Psycho'' durante il 79° Festival del Cinema di Cannes, 2026. reddit

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