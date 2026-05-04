Lista esclusa a Mattinata Pasquale Arena | Il nostro compito era accendere una luce

A Mattinata, la lista di Pasquale Arena è stata esclusa dalle elezioni. Arena ha commentato che il loro obiettivo era portare un messaggio e fare chiarezza, anche se le sentenze non sempre favoriscono le proprie tesi. La decisione ha suscitato reazioni e riflessioni sulla validità delle procedure legali e sulla possibilità di continuare a proporre iniziative politiche nonostante le difficoltà.

Ci sono battaglie che non si vincono con le sentenze. Si vincono restando in piedi, insieme. Ma non possono togliervi la possibilità di scegliere. Quella è vostra. Solo vostra. Ne prendiamo atto con rispetto. Anche quando una decisione fa male, anche quando lascia un vuoto difficile da riempire. Non volevamo tutto questo. Per il bene della nostra comunità, mi dispiace profondamente. La nostra esclusione resta quella che è sempre stata: una questione formale, affrontata con serietà, con cura, con buona fede fino in fondo. Non ci sono rimpianti su come abbiamo lavorato. Abbiamo difeso un diritto. Guardiamo alle persone. All’energia che si è accesa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Lista esclusa a Mattinata, Pasquale Arena: “Il nostro compito era accendere una luce” Notizie correlate Mattinata, Pasquale Arena sfida Michele BiscegliaC’è un’energia che non si può spiegare con i numeri, ma che si legge negli sguardi. Clamoroso a Mattinata, lista dell'avversario del sindaco esclusa per eccesso di firmeColpo di scena nel procedimento di ammissione alle elezioni comunali per il Comune di Mattinata. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Clamoroso a Mattinata, lista dell'avversario del sindaco esclusa per eccesso di firme; Mattinata, esclusa la lista di Pasquale Arena: troppe firme, stop della Commissione elettorale; Mattinata, lista Arena esclusa per troppe firme: la Commissione elettorale la cancella dalla corsa; Elezioni comunali 2026: perché una lista è stata esclusa per troppe firme. Mattinata, lista di Arena esclusa dalle elezioni: il Tar respinge il ricorso. Bisceglia resta senza sfidantiResta fuori dalla competizione elettorale la lista Obiettivo Mattinata del candidato sindaco Pasquale Arena. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto ... immediato.net Lista esclusa a Mattinata, Pasquale Arena: Il nostro compito era accendere una luceLista esclusa a Mattinata, Pasquale Arena: Il nostro compito era accendere una luce Ci sono battaglie che non si vincono con le sentenze. Si vincono ... ilsipontino.net Il mito è una leggenda sopravvissuta nel tempo. Arena Pasquale di Quelli del camper ! - facebook.com facebook