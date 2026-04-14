Il Comune è la casa di tutti i cittadini il nostro compito è far rispettare le regole

Il segretario provinciale di Casa dei Moderati ha inviato una nota riguardante la gestione della movida e l’importanza di rispettare le norme per mantenere la convivenza civile nel territorio. Nel testo si sottolinea il ruolo del Comune nel garantire che le regole vengano applicate e rispettate da tutti i cittadini. La comunicazione si concentra sulla responsabilità delle istituzioni nel mantenere l’ordine pubblico e sulla collaborazione con la comunità locale.

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Claudio Niccoli, segretario provinciale di Casa dei Moderati, in merito alla gestione istituzionale della questione movida e al necessario rispetto delle regole per garantire la convivenza civile.Caro Sindaco, mi trovo costretto a scriverle in merito a una.🔗 Leggi su Brindisireport.it Naturalisation Française 2026, Réussir son Entretien | Livret de citoyen | Podcast en français Sea Watch, Meloni inchioda le toghe: “Il compito dei magistrati è premiare chi si vanta di non rispettare la legge?”La premier: "Quale è il messaggio che si sta cercando di far passare con questa lunga serie di decisioni oggettivamente assurde? Che non è consentito... Al Comune il compito di pulire le divise della Polizia localeLa segreteria aziendale della Uil Fpl del comune di Padova, unitamente alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (Rls), esprime profonda... Temi più discussi: Paura dei furti, il Comune: Chiudete le porte di casa e inserite gli allarmi; Edilizia residenziale pubblica. Da Comune e Aler 73 alloggi pubblici per gli agenti della Polizia locale di Milano, bando online; Milano, vendesi casa di 10 metri quadrati ma il Comune blocca l'affare: È troppo piccola per essere abitata; Casa Circolab – Culture in dialogo. Verzuolo inaugura la Casa della Comunità: nuovo polo sanitario per il territorioMartedì 21 aprile alle 9 il taglio del nastro in piazza Willy Burgo: progetto da oltre 1,5 milioni Dopo anni di lavori e collaborazione tra Comune, Asl e Regione, apre il presidio sanitario che raffor ... targatocn.it Vende una casa di 11 mq ma il Comune blocca tutto: la sentenza che cambia il destino del micro-alloggioUna battaglia legale nata per un alloggio di soli 11 metri quadri in uno stabile del 1881. Tutto ruota intorno al micro-bagno ricavato nel 1993 (prima non c'era): ecco perché il Tar ha annullato il pr ... milanotoday.it CiaoComo Live - Il Tar da ragione al Comune di Como per il faro di Brunate: il commento del sindaco #RapineseSindaco #farodibrunate #brunatefaro #simonerizzi #farovoltiano - facebook.com facebook Operazione Enasarco del Comune: i cittadini non si fermano ! Grande partecipazione alla Giustiniana: al centro il tema della vergognosa operazione di 200 milioni di euro che il comune ha promesso a Enasarco per acquistare oltre 1000 case, x.com