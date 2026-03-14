Kimi Antonelli ottiene la pole position al Gran Premio di Cina 2026 con la Mercedes. Sul circuito di Shanghai, il pilota chiude la Q3 con il miglior tempo di 1:33.0. Seguono George Russell e Lewis Hamilton, entrambi in forze alle rispettive scuderie. La gara si svolgerà nelle prossime ore, con i piloti pronti ad affrontare la corsa in pista.

Kimi Antonelli su Mercedes centra la pole position al Gran premio di Cina 2026. Sul circuito di Shanghai Antonelli chiude la Q3 in 1? 33”.305, davanti al compagno di scuderia George Russell, che ha vinto la gara Sprint disputata nella notte italiana, e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Per Antonelli si tratta della prima pole nelle qualifiche tradizionali (esclusa la Sprint) ed è il primo pilota italiano a centrare una pole dal 2009, quando Giancarlo Fisichella partì davanti a tutti in Belgio. Antonelli: “Sessione pulita, molto contento della pole”. “È stata una sessione pulita e sono molto contento”. Così Kimi Antonelli, pilota della Mercedes,dopo aver centrato la pole position nel Gran Premio di Cina, davanti al compagno di scuderia George Russell e alla Ferrari di Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kimi Antonelli in pole position al Gp Cina 2026, poi Russell e Hamilton

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