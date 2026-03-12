Fugge con l' auto da 40mila euro dopo il test drive | rintracciato e arrestato dalla polizia

Un uomo che aveva preso un’auto del valore di 40mila euro per un test drive si era allontanato con la vettura senza averla acquistata. Aveva dichiarato di essere un diplomatico in servizio presso un’ambasciata estera, ma dopo aver guidato il veicolo si era allontanato senza tornare. La polizia lo ha rintracciato e arrestato poco dopo.

L'uomo, che si era finto un diplomatico in servizio presso un’ambasciata estera, è ritenuto il responsabile del furto commesso a dicembre ai danni di una nota concessionaria della provincia di Chieti Si era finto un diplomatico in servizio presso un’ambasciata estera, dichiarando di essere interessato all’acquisto di un veicolo ma, dopo aver effettuato un test drive, si era allontanato con il pretesto di tornare a breve per concludere l’acquisto rubando di fatto un'autovettura del valore di 40mila euro circa. L'episodio risale al pomeriggio del 30 dicembre scorso ai danni di una nota concessionaria di auto della provincia.... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

