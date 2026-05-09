Nella giornata di oggi, un autista si è dato alla fuga dopo aver urtato un’auto parcheggiata in zona residenziale. La Polizia Locale, intervenuta prontamente, ha rintracciato il conducente e fermato la fuga. Il Sindaco ha commentato l’intervento degli agenti, definendolo rapido e risolutivo. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze o sui danni causati dall’incidente.

ARezzo, 9 maggio 2026 – . Il Sindaco Silvia Chiassai Martini: “Ennesimo intervento rapido e risolutivo dei nostri agenti ». Nuovo intervento della Polizia Locale di Montevarchi che ha rintracciato il conducente di un furgone responsabile di un incidente in via Pascoli a Montevarchi. Il mezzo aveva urtato un’auto parcheggiata nei pressi della rotatoria, dandosi poi alla fuga. Il danno, di una certa entità, è stato rilevato alle ore 8.00 dalla Polizia locale che ha subito accertato la dinamica dell’accaduto. Tramite la visione capillare delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti ad individuare già intorno alla 9.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In fuga dopo l’urto ad un’auto in sosta, rintracciato dalla Polizia Locale

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