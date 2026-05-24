Caldo estremo in arrivo | perché il barometro non segna l’emergenza

Da ameve.eu 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’ondata di caldo estremo è prevista, ma il barometro domestico non indica un’imminente emergenza. La pressione atmosferica può rimanere stabile o calare poco, anche quando si verificano temperature elevate. La presenza di masse d’aria calda in quota può portare a temperature sopra i 35°C senza che si registri una variazione significativa della pressione a livello del suolo. Questa discrepanza tra i segnali del barometro e le condizioni meteorologiche si verifica perché la pressione in quota influisce sui valori di temperatura senza necessariamente alterare quella superficiale.

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? Punti chiave Perché il barometro di casa non segnala l'imminente ondata di calore?. Come può la pressione in quota causare temperature sopra i 35°C?. Quali effetti avranno le notti tropicali sul tuo riposo notturno?. Perché l'anticiclone africano sta cambiando le regole del clima europeo?.? In Breve Pressione al suolo tra 1015 e 1018 hPa nonostante il caldo intenso.. Zero termico sopra i 4000 metri con minime notturne oltre i 20°C.. Nucleo di alta pressione tra Polonia, Germania e arco alpino dal 25 maggio.. Aumento della frequenza di masse d'aria subtropicali negli ultimi vent'anni.. Lunedì 25 maggio l’Italia si prepara a un brusco aumento delle temperature con massime che supereranno i 35°C anche nel Nord Italia, a causa di una struttura atmosferica imponente che si compatta sopra il continente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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