L’estate 2026 in Italia potrebbe essere una delle più calde degli ultimi decenni, secondo le previsioni del modello europeo ECMWF, uno dei più affidabili per le proiezioni stagionali. Gli esperti segnalano un aumento delle temperature estreme che potrebbe caratterizzare i mesi più caldi dell’anno. Le proiezioni indicano un possibile incremento del caldo intenso rispetto alle annate precedenti, senza ancora dettagli sui periodi specifici o sulla durata di tali ondate di calore.

L’Italia si prepara a un’ estate 2026 che potrebbe entrare tra le più calde degli ultimi decenni. A delineare questo scenario sono le nuove proiezioni del modello europeo ECMWF, considerato uno dei più autorevoli al mondo per le previsioni stagionali. Secondo le simulazioni, il trimestre compreso tra giugno, luglio e agosto dovrebbe chiudersi con anomalie termiche comprese tra +0,5 e +1 grado rispetto alle medie climatiche di riferimento, con valori ancora più elevati in alcune aree del Centro-Nord. Un segnale che gli esperti definiscono ormai “strutturale” e non più episodico. Il quadro meteorologico previsto confermerebbe infatti una tendenza che negli ultimi anni appare sempre più evidente: estati lunghe, roventi e caratterizzate da ondate di calore persistenti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Estate infernale in arrivo, l’allarme degli esperti: caldo estremo, ecco per quanto

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