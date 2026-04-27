Meteo impazzito | dal caldo anomalo ai temporali l’Italia verso un brusco cambio termico

Il clima in Italia sta cambiando rapidamente: dopo giorni di caldo intenso, sono in arrivo temporali e un calo delle temperature. Secondo un esperto de iLMeteo.it, già da domani si prevedono cambiamenti significativi legati all’ingresso di correnti di aria fredda provenienti dal Nord Europa. Questo brusco mutamento atmosferico segna una svolta rispetto alle condizioni di tempo anomalo degli ultimi giorni.

Il caldo di questi giorni ha le ore contate. A certificarlo è Federico Brescia, esperto de iLMeteo.it, secondo cui già da domani è previsto un deciso calo termico a causa di correnti di aria fredda provenienti dal Nord Europa. Oggi la giornata sarà in linea con quanto già visto nel weekend, con sole, scarsa nuvolosità e temperature ben al di sopra della norma del periodo. Ma già da questa sera è previsto un cambio di rotta, causato da una perturbazione proveniente dalla Francia. Un cambiamento che sarà ancora più evidente domani, quando al Nord Italia aumenterà progressivamente la nuvolosità, con precipitazioni che interesseranno soprattutto il Piemonte e la Lombardia, mentre al Centro-Sud la situazione resterà relativamente stabile.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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