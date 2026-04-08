Piacenza | stop al caldo anomalo arrivano piogge e brusco calo termico

A Piacenza e nella provincia, il tempo stabile e caldo di questi giorni sta per essere sostituito da una diminuzione delle temperature prevista a partire da giovedì 9 aprile. Da domenica si prevedono condizioni di instabilità con possibili piogge e un calo delle temperature. La variazione climatica coinvolgerà quindi diverse giornate, portando un cambiamento rispetto alle condizioni atmosferiche degli ultimi tempi.

A Piacenza e provincia, il clima mite di questi giorni cede il passo a una graduale diminuzione delle temperature che inizierà giovedì 9 aprile, portando instabilità e possibili piogge a partire dalla domenica successiva. Il sole domina ancora completamente la giornata di mercoledì 8 aprile. In città si registra una minima di 10 gradi e una massima che tocca i 23 gradi, segnando l’apice di un regime di alta pressione che ha permesso di raggiungere picchi termici di 25 gradi nel territorio provinciale. Questo caldo anomalo per il periodo è però destinato a scemare. Giovedì 9 aprile entrerà in gioco un flusso d’aria proveniente da est, che porterà un primo calo del termometro, con le massime che si assesteranno intorno ai 21 gradi sotto un cielo parzialmente soleggiato o poco nuvoloso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza: stop al caldo anomalo, arrivano piogge e brusco calo termico Meteo Italia: dalla primavera al ritorno dell’inverno, brusco calo termico e vento forteGli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Starter Templates Image - celsius, centigrade, gauge-2125. Ondata di caldo anomalo, temperature primaverili e zero termico a 3200 metri(Adnkronos) – Da un estremo meteo all'altro: dopo le sette settimane torrenziali che hanno segnato l'inizio del 2026 con piogge continue, alluvioni e...