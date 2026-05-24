Il 23 maggio si sono disputati due anticipi dell’ultima giornata di Serie A. Il Bologna e l’Inter hanno pareggiato 3-3, con un gol segnato nei minuti di recupero. Nel match tra Pisa e una squadra avversaria, il Pisa ha perso, salutando la massima serie con la sconfitta. La giornata ha visto anche il pareggio tra Fiorentina e Atalanta, entrambi incontri del trentottesimo turno.

All’indomani del pareggio tra Fiorentina e Atalanta, nella giornata di sabato 23 maggio si sono disputati altri due anticipi valevoli per il trentottesimo e ultimo turno della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. I pochi verdetti rimasti in sospeso verranno emessi domani sera, mentre le partite odierne non avevano un particolare significato sportivo. Tanti gol al Dall’Ara nella sfida pirotecnica Bologna-Inter, che è terminata in pareggio con il punteggio di 3-3. I Campioni d’Italia, passati inizialmente in vantaggio con Dimarco e ribaltati dalle reti felsinee di Bernardeschi e Pobega (oltre all’autogol di Zielinski), sono riusciti ad evitare la sconfitta grazie ai gol di Pio Esposito e Diouf chiudendo il campionato a 87 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, pari pirotecnico tra Bologna e Inter. Il Pisa saluta la Serie A con l’ennesima sconfitta

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