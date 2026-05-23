L' Inter chiude il campionato con un pari pirotecnico a Bologna | al Dall' Ara finisce 3-3

Notizia in breve

L'Inter ha concluso il campionato con un pareggio 3-3 contro il Bologna allo stadio Dall'Ara. I gol sono stati segnati nel primo tempo da Dimarco al 22’, Bernardeschi al 25’ e Pobega al 42’. Nel secondo tempo, al 3’, Zielinski ha segnato un gol autogol. La partita si è conclusa con un risultato di parità, senza ulteriori reti.