L' Inter chiude il campionato con un pari pirotecnico a Bologna | al Dall' Ara finisce 3-3
L'Inter ha concluso il campionato con un pareggio 3-3 contro il Bologna allo stadio Dall'Ara. I gol sono stati segnati nel primo tempo da Dimarco al 22’, Bernardeschi al 25’ e Pobega al 42’. Nel secondo tempo, al 3’, Zielinski ha segnato un gol autogol. La partita si è conclusa con un risultato di parità, senza ulteriori reti.
Bologna - Inter 3-3 Marcatori: 22' pt Dimarco, 25' pt Bernardeschi, 42' pt Pobega, 3' st Zielinski (aut.), 19' st Esposito, 41' st Diouf Bologna (4-3-3): Skorupski 6; De Silvestri 6 (21' st Zortea 6), Helland 5.5 (36' st Heggem 5.5), Lucumi 6, Miranda 6; Ferguson 6, Freuler 6 (21' st Odgaard 6), Pobega 7 (21' st Moro 6); Bernardeschi 7 (43' st Dallinga sv), Castro 5, Rowe 6.5. In panchina: Ravaglia, Pessina, Lykogiannis, Joao Mario, Sohm, Dominguez. Allenatore: Italiano 6. Inter (3-5-2): Josep Martinez 5.5; Bisseck 5.5, De Vrij 5.5 (36' st Topalovic 6.5), Carlos Augusto 6; Diouf 6.5, Barella 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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