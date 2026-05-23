Il Pisa saluta la Serie A con un’altra sconfitta | la Lazio vince in rimonta all’Olimpico

Notizia in breve

Il Pisa termina la sua stagione in Serie A con una sconfitta contro la Lazio, che ha vinto in rimonta all’Olimpico. La partita si è giocata di fronte a circa tremila spettatori. La gara si è conclusa con la vittoria della Lazio dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale del Pisa. La stagione si è chiusa con questa sconfitta, in un clima che ha definito surreale l’ultimo incontro della squadra in campionato.