Il Pisa saluta la Serie A con un’altra sconfitta | la Lazio vince in rimonta all’Olimpico

Da corrieretoscano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Pisa termina la sua stagione in Serie A con una sconfitta contro la Lazio, che ha vinto in rimonta all’Olimpico. La partita si è giocata di fronte a circa tremila spettatori. La gara si è conclusa con la vittoria della Lazio dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale del Pisa. La stagione si è chiusa con questa sconfitta, in un clima che ha definito surreale l’ultimo incontro della squadra in campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ROMA – Si chiude in un clima surreale, di fronte a poco più di tremila spettatori dello Stadio Olimpico di Roma, l’amara stagione del Pisa in Serie A. La formazione nerazzurra, già matematicamente retrocessa, incassa la nona sconfitta consecutiva cedendo per 2-1 contro la Lazio, al termine di una gara in cui non è bastato un effimero vantaggio per evitare l’ennesimo passo falso di questo finale di campionato. L’approccio alla gara dei toscani è comunque volitivo. Dopo appena trenta secondi, Angori recupera un pallone insidioso e serve Vural, la cui conclusione a giro sfiora il bersaglio. Nonostante l’aggressività iniziale, testimoniata dal pressing alto di Akinsanmiro sul portiere locale Furlanetto, il Pisa inizia a concedere spazi a causa di alcune leggerezze in fase di disimpegno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

il pisa saluta la serie a con un8217altra sconfitta la lazio vince in rimonta all8217olimpico
© Corrieretoscano.it - Il Pisa saluta la Serie A con un’altra sconfitta: la Lazio vince in rimonta all’Olimpico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La Nuova Sondrio saluta la serie D con una sconfittaLa Nuova Sondrio ha concluso il campionato di serie D con una sconfitta per 5-1 contro la Folgore Caratese nell'ultima giornata del girone B.

Temi più discussi: Il Pisa saluta la Serie A Enilive in casa della Lazio; Targa e maglia celebrativa: la Lazio celebra Pedro in un Olimpico deserto; Pedro saluta la Lazio: 'Vi porterò in eterno nel mio cuore'; 'Salute in Comune': la clinica mobile per la prevenzione precoce arriva in centro a Pisa.

il pisa saluta laPedro saluta la Lazio con un gol decisivo: Pisa ribaltato 2-1La Lazio ha concluso il suo campionato di Serie A con una vittoria in rimonta per 2-1 contro il Pisa allo Stadio Olimpico. Un successo siglato dalle reti di Fisayo Dele-Bashiru e, in modo ... it.blastingnews.com

il pisa saluta laLazio-Pisa, le probabili formazioni: Pedro saluta la Serie A da titolare, c'è anche AlbiolLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Pisa (Sabato 23 maggio, ore 20.45, arbitra Ferrieri Caputi, diretta tv su DAZN e Sky): Come arriva la Lazio Si chiude all’Olimpico contro il Pisa ... tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web