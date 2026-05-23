Il Pisa saluta la Serie A con un’altra sconfitta | la Lazio vince in rimonta all’Olimpico
Il Pisa termina la sua stagione in Serie A con una sconfitta contro la Lazio, che ha vinto in rimonta all’Olimpico. La partita si è giocata di fronte a circa tremila spettatori. La gara si è conclusa con la vittoria della Lazio dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale del Pisa. La stagione si è chiusa con questa sconfitta, in un clima che ha definito surreale l’ultimo incontro della squadra in campionato.
ROMA – Si chiude in un clima surreale, di fronte a poco più di tremila spettatori dello Stadio Olimpico di Roma, l’amara stagione del Pisa in Serie A. La formazione nerazzurra, già matematicamente retrocessa, incassa la nona sconfitta consecutiva cedendo per 2-1 contro la Lazio, al termine di una gara in cui non è bastato un effimero vantaggio per evitare l’ennesimo passo falso di questo finale di campionato. L’approccio alla gara dei toscani è comunque volitivo. Dopo appena trenta secondi, Angori recupera un pallone insidioso e serve Vural, la cui conclusione a giro sfiora il bersaglio. Nonostante l’aggressività iniziale, testimoniata dal pressing alto di Akinsanmiro sul portiere locale Furlanetto, il Pisa inizia a concedere spazi a causa di alcune leggerezze in fase di disimpegno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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