amministrative in sicilia si vota il 24 e 25 maggio alle urne 71 comuni

I seggi per le e lezioni amministrative in Sicilia saranno aperti domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 25 maggio dalle ore 7 alle ore 15. In caso di secondo turno di ballottaggio, si voterà domenica 7 giugno dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 8 giugno dalle ore 7 alle ore 15. Ieri è stato pubblicato il decreto con l'elenco definitivo degli enti locali chiamati alle urne che in tutto sono 71. Di questi, 54 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali col sistema maggioritario, negli altri 17 (con popolazione superiore ai 15 mila abitanti) invece si voterà col proporzionale. I capoluoghi in cui si andrà alle urne sono Agrigento, Enna e Messina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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