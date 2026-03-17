parcheggio a pagamento e ztl in via cagnacci

Da lunedì partiranno i lavori per il rifacimento del parcheggio in via Cagnacci, seguiti dall’attivazione della Ztl prevista entro l’estate nell’area tra via Cagnacci, Faini e Palermo. La modifica interesserà quindi sia la gestione dei veicoli in sosta che il traffico nelle strade coinvolte. L’intervento si concentrerà sulla riqualificazione dello spazio destinato al parcheggio e sulla regolamentazione della circolazione nella zona.

La rivoluzione di via Cagnacci partirà lunedì. Prima i lavori per sistemare il parcheggio, e poi – entro l’estate – l’attivazione della nuova Ztl, nell’area compresa tra le vie Cagnacci, Faini, Palermo. Un progetto annunciato diversi mesi fa e fin da subito contestato da partiti di opposizione e associazioni di categoria. Ma l’amministrazione di Santarcangelo, nonostante le critiche, ha deciso di tirare dritto. E ha preso tempo, per rivedere e migliorare alcuni aspetti. Dal 23 marzo si parte con la prima fase dei lavori "di manutenzione straordinaria – spiega in una nota il Comune – per consentire la conversione del parcheggio di via Cagnacci da sosta libera ad area a pagamento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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