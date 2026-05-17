Nel pomeriggio si è giocata allo stadio ‘Ferraris’ di Genova la partita tra Genoa e Milan, valida per la 37ª giornata della Serie A 2025-2026. Al termine del match, l’allenatore del Genoa ha dichiarato di essere orgoglioso perché la squadra ha disputato la partita che desiderava. La gara si è conclusa con le rispettive dinamiche sul campo, mentre le dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni di ‘DAZN’ poco dopo il fischio finale.

"Sono orgoglioso perchè abbiamo fatto la partita che volevamo. Primo tempo quasi perfetto, ci è mancato qualche tiro in porta, nel secondo siamo andati sotto per questo piccolo incidente che fa parte del percorso dei giovani. Bravo Nkunku a crederci. Ci siamo un po disuniti e poi abbiamo avuto qualche occasione per pareggiare". C'è la base per costruire qualcosa di importante, è così? "E' difficile non legarsi a questa gente, poi io sono uno che non riesce a essere freddo. In questi mesi la gente mi ha dato un amore che forse non merito. C'è un gruppo sano e pulito e nonostante quando sia arrivato le cose non andavano bene, il gruppo c'era. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa-Milan, De Rossi: “Sono orgoglioso perchè abbiamo fatto la partita che volevamo”

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