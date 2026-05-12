Cade in un dirupo vicino al fiume Elsa | salvato dai Vigili del Fuoco e affidato al 118

Nella serata di ieri, un uomo è caduto in un dirupo vicino al fiume Elsa nel territorio di Colle di Val d’Elsa. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in modo tempestivo per recuperarlo, riuscendo a metterlo in salvo. Dopo l’estrazione, l’uomo è stato affidato al personale del 118 per le cure del caso. L’intervento ha richiesto operazioni complesse e l’utilizzo di attrezzature specializzate.

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Paura nel Senese: un uomo precipita in una scarpata, provvidenziale e tempestivo l'intervento del nucleo speciale Speleo Alpino Fluviale La macchina dell’emergenza si è attivata tempestivamente portando sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco. L’operazione ha visto la mobilitazione congiunta delle squadre provenienti dal distaccamento di Poggibonsi e del personale inviato dalla sede centrale del Comando di Siena. Data la natura impervia del terreno, è stato fondamentale l’impiego del nucleo specializzato Saf (Speleo Alpino Fluviale). Per riuscire a riportare la persona in superficie in totale sicurezza, i soccorritori hanno fatto ricorso alle specifiche tecniche di recupero in ambiente ostile, immobilizzando l’infortunato all’interno di una barella tipo ‘Toboga’.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Cade in un dirupo vicino al fiume Elsa: salvato dai Vigili del Fuoco e affidato al 118 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cade in un dirupo, salvato dai vigili del fuocoCASTELFRANCO PIANDISCO’ – Intervento d’urgenza nella tarda mattinata di oggi (4 aprile) nel Comune di Castelfranco Piandiscò, dove i vigili del fuoco... Cade in un dirupo per 6 metri, salvato dai vigili del fuocoBologna, 1 maggio 2026 – Cade in un dirupo per sei metri, recuperato e messo in salvo dai vigili del fuoco sull'Appennino bolognese. Argomenti più discussi: Omegna, ciclista lombardo precipita in un dirupo: è grave; Roma: cade in dirupo, 80enne soccorsa da vigili del fuoco; Albano, anziana cade in un dirupo di 10 metri: salvata dai Vigili del Fuoco; In fiamme una baracca in legno: intervengono i vigili del fuoco. Cade in un dirupo a Castiglione dei Pepoli, salvato dai vigili del fuoco x.com Colle Val d'Elsa: cade in un dirupo lungo il fiume, 44enne recuperato dai Vigili del FuocoI vigili del fuoco del comando di Siena, sede centrale con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti ieri sera, poco dopo le 19.30, a Colle di Val D’Elsa, ... radiosienatv.it