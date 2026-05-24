Cade in un bacino in una zona impervia i Vigili del fuoco salvano una mucca con l' elicottero | il video del recupero

Domenica pomeriggio, i Vigili del Fuoco hanno recuperato una mucca rimasta intrappolata in un bacino idrico in una zona impervia. L’intervento ha richiesto l’utilizzo di un elicottero per estrarre l’animale, coinvolgendo un’operazione complessa di soccorso. Il video dell’intervento mostra le fasi del recupero, avvenuto in condizioni difficili a causa della posizione dell’animale e del territorio. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o feriti.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati domenica pomeriggio in una complessa operazione di recupero di una mucca finita all'interno di un bacino idrico in una zona impervia del comune di Mercato Saraceno. L’allarme è scattato quando l’animale è stato individuato all'interno di un invaso d’acqua. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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