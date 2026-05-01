Cade in una zona impervia | la mucca salvata nel cuore della notte

Nella notte di giovedì 30 aprile, i vigili del fuoco di Scaleres sono intervenuti per recuperare una mucca rimasta intrappolata in una zona difficile da raggiungere in Alto Adige. L’operazione ha richiesto l’impiego di attrezzature e tecniche specializzate per mettere in sicurezza l’animale e rimuoverlo dall’area impervia. L’intervento si è svolto senza incidenti e si è concluso con il salvataggio dell’animale.

Un intervento delicato e inconsueto quello che ha visto impegnati nella notte di giovedì 30 aprile i vigili del fuoco di Scaleres, in Alto Adige, chiamati al recupero di una mucca in una zona impervia.Il bovino era caduto in un terreno ripido e difficilmente accessibile, senza riuscire a.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Cade in una zona impervia sotto la Strada Regia: soccorsa con l’elicottero a NessoIntervento nel pomeriggio del 10 marzo del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso di Milano. Incidenti: cade da cavallo in zona impervia, grave 49enneArezzo, 27 aprile 2026 – Intervento di emergenza nel pomeriggio di ieri in località Pratalino, nel comune di Bibbiena ( Arezzo), dove un uomo di 49... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cade col parapendio in una zona impervia: pilota tedesco illeso, recupero difficoltoso; Comiso, cade in un dirupo in una zona impervia: salvato dai vigili del fuoco; Bimbo di 10 anni cade da una grata: volo di tre metri, portato al Gaslini in codice rosso; Comiso, cade in un dirupo in zona impervia: salvato dai Vigili del Fuoco. Incidenti: cade da cavallo in zona impervia, grave 49enneSul posto sono stati immediatamente attivati i soccorsi, con l'invio dell'ambulanza infermierizzata di Bibbiena, dell'elisoccorso Pegaso 2 ... lanazione.it Cade col parapendio in una zona impervia: pilota tedesco illeso, recupero difficoltosoOre 17:30: è in corso fra Posina e Valli del Pasubio il recupero di un pilota di parapendio di origini tedesche, caduto e poi scivolato lungo un pendio ... ecovicentino.it La Festa del Lavoro, che cade il primo giorno di Maggio, prende le mosse da alcuni avvenimenti accaduti nel 1886 a Chicago, negli Stati Uniti. - facebook.com facebook