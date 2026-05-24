Caccia stealth su portaerei | la Cina prepara la rivoluzione militare

La Cina ha condotto una caccia stealth su una portaerei, testando capacità militari avanzate. L’operazione si è svolta nel Mar Cinese Meridionale, con velivoli che hanno sorvolato la nave senza essere rilevati. Questa azione fa parte di un piano di rafforzamento della flotta navale, volto a controllare meglio l’area dell’Indo-Pacifico. La manovra è stata seguita da esercitazioni di addestramento e test di nuove tecnologie.

La Cina sta accelerando il potenziamento della propria flotta navale per blindare l’Indo-Pacifico. Nello specifico, il Dragone punta a rendere operative tutte e tre le portaerei della propria Marina con i nuovi caccia stealth J-35, velivoli di quinta generazione progettati per missioni di superiorità aerea, attacco a lungo raggio e guerra elettronica. Nel momento in cui scriviamo, soltanto la Fujian, la più moderna della flotta cinese, è in grado di impiegare l’aereo militare grazie alla presenza di catapulte elettromagnetiche. Il piano della Cina. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, stanno emergendo diversi segnali che indicano un possibile adeguamento delle due unità più anziane, la Liaoning e la Shandong. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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US Carrier Strike Groups Are No Longer Safe, China Prepares to Sink Them from 1,000 Miles Away

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