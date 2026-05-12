In Pakistan è arrivato il nuovo caccia stealth J-35AE, un velivolo di produzione cinese. Si tratta di un aereo progettato per operare con caratteristiche di invisibilità ai sistemi radar. L'introduzione di questo modello potrebbe influenzare il bilancio delle forze aeree nella regione, in particolare tra il Pakistan e l'India. La tecnologia stealth cinese è considerata una minaccia per i centri di comando militari indiani, secondo analisti militari.

? Punti chiave Come cambierà l'equilibrio nucleare tra India e Pakistan con il J-35AE?. Perché la tecnologia stealth cinese minaccia i centri di comando indiani?. Quali conseguenze avrà l'arrivo dei jet cinesi sulla deterrenza regionale?. Come reagirà l'India per contrastare la nuova capacità offensiva pakistana?.? In Breve Fornitura stimata in circa 40 esemplari sviluppati dalla Aviation Industry Corporation of China.. Obiettivi strategici includono infrastrutture critiche indiane e sistemi legati al deterrente nucleare.. Rischio di escalation nucleare per vulnerabilità dei centri di comando indiani nel Kashmir.. Pechino sfida il mercato globale degli Stati Uniti tramite l'asse con Islamabad.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pakistan, arriva il caccia stealth J-35AE: sfida ai cieli con la Cina

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