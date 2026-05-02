La Cina sposta i super velivoli stealth | cosa succede nella base militare segreta del Dragone

In una base militare segreta nel deserto dello Xinjiang, sono stati osservati spostamenti di super velivoli stealth. Le forze armate cinesi hanno registrato movimenti non ufficiali di aeromobili di ultima generazione, senza comunicazioni pubbliche a riguardo. Le autorità non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, mentre gli osservatori civili e le fonti di intelligence monitorano le attività che si svolgono nella zona.

In Cina, in una base militare segreta situata nel deserto dello Xinjiang, sono stati rilevati strani movimenti. Alcune immagini satellitari hanno infatti immortalato grandi velivoli stealth senza pilota all’esterno degli hangar della struttura. Che cosa sta facendo Pechino? L’ipotesi più accreditata è che il Dragone starebbe accelerando lo sviluppo di queste piattaforme, presumibilmente nell’ambito di un programma strutturato per potenziare il ruolo dei droni nel combattimento aereo moderno. Droni cinesi nella base di Malan. Secondo quanto riportato da The War Zone, le immagini, raccolte nel marzo 2026, mostrano due enormi droni ad ala volante operativi presso la base di Malan, uno dei centri più avanzati per la sperimentazione aeronautica militare cinese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Cina sposta i super velivoli stealth: cosa succede nella base militare segreta del Dragone Notizie correlate La Cina testa un super tagliacavi sottomarini: cosa sappiamo della nuova nave del DragoneUna nave da ricerca lunga 85 metri, in grado di effettuare operazioni a migliaia di metri sotto il livello del mare e dotata di una tecnologia capace... Allarme bomba a Sigonella, cosa succede nella base militare italianaLe ultime ore presso la base di Sigonella, nel territorio di Lentini, sono state scandite da una tensione altissima che ha viaggiato su un doppio... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Cina sposta i server nello spazio: 8 miliardi per i data center orbitali; L'azienda sposta la linea di produzione in Cina: 500 lavoratori rischiano il posto; Auto globali sotto pressione: la sfida cinese cambia il mercato; Taiwan e Mar Cinese, la competizione si sposta sotto la superficie politica. Pelaggi spiega perché. La Cina sposta i super velivoli stealth: cosa succede nella base militare segreta del DragoneImmagini satellitari mostrano i due enormi velivoli senza pilota cinesi ad ala volante, ad alta quota e lunga autonomia (HALE), con tecnologia stealth, presso la base di test segreta vicino a Malan ... ilgiornale.it La Cina sposta i server nello spazio: 8 miliardi per i data center orbitaliPechino finanzia con 8,4 miliardi di dollari la startup per i data center in orbita entro il 2035. msn.com 500 lavoratori di Hanon System in allarme: l'azienda, coreana, sposta in Cina la produzione più strategica. Vai al primo commento per l'articolo su Linea Italia Piemonte che ti spiega i dettagli - facebook.com facebook La Cina sposta i server nello spazio: 8 miliardi per i data center orbitali x.com