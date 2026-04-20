Choc in Italia bimbo di 2 anni precipita nel vuoto dal secondo piano | un incubo

Un pomeriggio a Cuorgnè, in provincia di Torino, si è concluso con un incidente che ha coinvolto un bambino di due anni. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo è caduto dal secondo piano di un edificio, riportando vari traumi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il bambino in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un pomeriggio che avrebbe dovuto trascorrere come tanti altri si è trasformato in pochi istanti in un momento di grande paura a Cuorgnè (Torino), dove un bambino di appena due anni è precipitato dal secondo piano di un palazzo riportando diversi traumi. L’incidente è avvenuto nella giornata di domenica 19 aprile, in via San Rocco 16, lasciando sotto choc l’intero quartiere. Subito dopo la caduta, il piccolo è stato soccorso dagli operatori del 118 di Azienda Zero, intervenuti tempestivamente sul posto. Considerata la dinamica dell’accaduto, è stato disposto il trasporto in codice rosso tramite elisoccorso verso l’Ospedale Regina Margherita, struttura specializzata in ambito pediatrico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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