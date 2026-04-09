Un bambino di due anni è caduto dal secondo piano di un edificio nel pomeriggio di oggi a Bologna. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 e il bambino è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono giudicate gravissime. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Bologna, 9 aprile 2026 – E’ precipitato dalla finestra del secondo piano, oggi pomeriggio, attorno alle 17, e ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. Dramma al Pilastro. Il piccolo, poco più di un anno mezzo, per motivi ancora da chiarire e che ora sono al vaglio degli inquirenti, è caduto nel pomeriggio. Da quel lato ci sono i garage e la strada per uscire, il bimbo è quindi caduto sul cemento. Sul luogo sono arrivato i soccorritori del 118 e il piccolo è stato portato in ospedale, in condizioni, sembra, disperate. Ora si trova al Maggiore. Sul posto ci sono le Volanti e anche la Scientifica. Indaga la Squadra Mobile, mentre il quartiere è sotto choc per il terribile incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, bimbo di 2 anni precipita dal secondo piano: è gravissimo

A 17 anni precipita dal terzo piano di un palazzo a Fermo: subito soccorso, è gravissimoFERMO – Un ragazzo di 17 anni è caduto dal terzo piano di un edificio a Fermo e adesso è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di...

Precipita dal terzo piano. Ragazzino gravissimoDramma per un ragazzo di 17 anni che, per cause ancora in corso d’accertamento, è precipitato dal terzo piano di una palazzina nel quartiere di Santa...

Temi più discussi: Precipita da tromba scale in una palazzina a Bologna, morto 12enne; Tragico incidente in via Piave, morto bambino di 12 anni; Bologna, precipita dalla tromba delle scale mentre gioca con gli amici: morto bimbo di 12 anni; Bimbo di 2 anni muore soffocato, choc a Manfredonia. Aperta un'inchiesta, disposta l'autopsia.

Bologna, bimbo di 2 anni precipita dal secondo piano: è gravissimoIl piccolo è in ospedale: lotta tra la vita e la morte. E’ caduto da una finestra di un palazzo di via Ada Negri, al Pilastro. Indaga la polizia per capire cosa sia successo: ipotesi incidente familia ... msn.com

Bologna, precipita dalla tromba delle scale mentre gioca con gli amici: morto bimbo di 12 anniIn via Piave sono subito intervenuti la polizia con più pattuglie e il personale del 118: per il piccolo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Si tratterebbe di una tragica fatalità. Il tentativo dis ... ilrestodelcarlino.it

#Bologna- #AstonVilla, le formazioni ufficiali x.com

Bologna-Aston Villa diretta Europa League: segui i quarti di finale live - facebook.com facebook