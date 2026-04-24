Torino Inter all’andata l’esordio da urlo di Chivu a San Siro con i nerazzurri | i numeri della sfida

All’andata, la partita tra Torino e Inter si è conclusa con un’ampia vittoria dei nerazzurri, che hanno mostrato un dominio evidente sul campo. Durante l’incontro, il debutto di un giocatore con la maglia dell’Inter a San Siro ha attirato l’attenzione, mentre i numeri ufficiali della sfida confermano la superiorità della squadra ospite. La gara è stata segnata da diverse statistiche che riflettono l’andamento dell’incontro.