Torino Inter all’andata l’esordio da urlo di Chivu a San Siro con i nerazzurri | i numeri della sfida
All’andata, la partita tra Torino e Inter si è conclusa con un’ampia vittoria dei nerazzurri, che hanno mostrato un dominio evidente sul campo. Durante l’incontro, il debutto di un giocatore con la maglia dell’Inter a San Siro ha attirato l’attenzione, mentre i numeri ufficiali della sfida confermano la superiorità della squadra ospite. La gara è stata segnata da diverse statistiche che riflettono l’andamento dell’incontro.
di Paolo Moramarco Torino Inter, all’andata l’esordio da urlo di Chivu a San Siro con i nerazzurri. I numeri della sfida parlano chiaro ed evidenziano il dominio dei meneghini. Domenica alle 18 l’ Inter farà visita al Torino nella 34ª giornata di Serie A, in una sfida che rappresenta il terzo confronto stagionale tra le due squadre. I precedenti più recenti sorridono nettamente ai nerazzurri, che hanno già superato i granata sia in campionato sia in Coppa Italia. Nel match d’esordio stagionale a San Siro, la squadra di Cristian Chivu si impose con un netto 5-0, primo atto del campionato strepitoso dell’Inter, che risultò subito convincente sotto la guida del nuovo tecnico.🔗 Leggi su Internews24.com
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