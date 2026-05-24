Bologna Folk - gruppo emiliano
Un gruppo musicale emiliano festeggia cinquant’anni di attività, dedicandosi alla musica popolare e dialettale. Suona balli tradizionali antecedenti alla diffusione del liscio, utilizzando strumenti tipici e elementi inventivi dei cantastorie. La band combina tradizione e creatività, portando avanti un repertorio che unisce le radici musicali con un tocco personale. La lunga esperienza conferisce al gruppo un’autorevolezza riconosciuta nel panorama della musica folk locale.
Il Gruppo Emiliano da ben cinquant'anni suona con molta verve, la musica popolare e dialettale, i balli precedenti alla diffusione del liscio, il tutto condito con gli strumenti della tradizione, le invenzioni estrose dei cantastorie e l'autorevolezza di chi, dopo tanti anni, qualche diritto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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