Bologna Folk - gruppo emiliano

Notizia in breve

Un gruppo musicale emiliano festeggia cinquant’anni di attività, dedicandosi alla musica popolare e dialettale. Suona balli tradizionali antecedenti alla diffusione del liscio, utilizzando strumenti tipici e elementi inventivi dei cantastorie. La band combina tradizione e creatività, portando avanti un repertorio che unisce le radici musicali con un tocco personale. La lunga esperienza conferisce al gruppo un’autorevolezza riconosciuta nel panorama della musica folk locale.