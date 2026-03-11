I bambini del mondo | premio Claudio Criscenzo al gruppo folk del Messico

Il gruppo folk messicano “Compagnia Infantil Hueyilatoani” ha ricevuto il “Premio Claudio Criscenzo” durante la ventitreesima edizione del Festival internazionale del folklore “I bambini del mondo”, promosso dall’Aifa di Agrigento. L’evento, dedicato alla musica e alle tradizioni dei bambini di diverse nazioni, si svolge annualmente e coinvolge artisti provenienti da vari paesi. La cerimonia di consegna si è tenuta nel corso della manifestazione.

Consegnati anche i riconoscimenti speciali: insignito il gruppo Escuela de formacion en Danza Folklorica Xahila Manzù della Costa Rica Il gruppo messicano è stato premiato "per la capacità nel trasmettere le proprie tradizioni popolari, unitamente ai valori di pace e amicizia, per la capacità di comunicare la propria identità culturale attraverso le danze ed i canti e per la grande empatia avuta con il pubblico". A consegnare il prestigioso riconoscimento il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, insieme a Giovanni Di Maida, Luca Criscenzo. Nel corso della serata, condotta dallo storico presentatore del festival Giuseppe Moscato e da Rosi Mandracchia sono stati consegnati anche i riconoscimenti speciali conferiti dai partner de "I bambini del mondo".