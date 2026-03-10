Lega Giovani Rinaldi guiderà il gruppo emiliano

Sabato si è tenuto all’Hotel Regency di Bologna il Congresso della Lega Giovani Emilia, durante il quale è stato eletto il nuovo coordinatore regionale del movimento giovanile del partito. La riunione ha visto la partecipazione di membri provenienti dall’Emilia Romagna, che hanno scelto Rinaldi come nuovo rappresentante del gruppo giovanile. La nomina si inserisce in un contesto di rinnovamento interno al movimento.

Si è svolto sabato all'Hotel Regency di Bologna, il Congresso della Lega Giovani Emilia, che ha portato all'elezione del nuovo coordinatore regionale del movimento giovanile del partito. Si tratta del reggiano Alessandro Rinaldi, capogruppo in consiglio comunale a Reggio, che succede alla guida della Lega Giovani Emilia a Tommaso Vergiati, coordinatore uscente dopo sei anni di mandato caratterizzati da un intenso lavoro di radicamento e crescita dell'organizzazione sul territorio. Al congresso hanno preso parte numerosi militanti e amministratori del territorio. Tra le presenze istituzionali anche il coordinatore federale della Lega Giovani, Luca Toccalini, il segretario della Lega Emilia, Matteo Rancan, e lo stesso Tommaso Vergiati, che ha guidato il movimento giovanile emiliano negli ultimi anni.