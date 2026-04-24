Vega C torna in orbita | fissato il lancio del razzo dopo il guasto

Il razzo Vega C è stato programmato per il suo prossimo lancio da Kourou il 19 maggio, con la missione denominata VV29. La data è stata fissata dopo un guasto tecnico rilevato il 9 aprile, che aveva causato un ritardo nelle operazioni. Il lancio rappresenta il primo tentativo dopo l’incidente tecnico e si svolgerà in un contesto di ripristino delle attività.

? Cosa sapere Il razzo Vega C decollerà da Kourou il 19 maggio per la missione VV29.. Il nuovo lancio segue il guasto tecnico a un componente rilevato il 9 aprile.. Il 19 maggio 2026 alle ore 00:52, la base di Kourou in Guyana Francese vedrà il decollo del razzo Vega C per il volo VV29, dopo che un problema tecnico ha bloccato la missione prevista per lo scorso 9 aprile. La nuova finestra temporale per il lancio è stata ufficialmente comunicata da Avio, che ha confermato come le operazioni siano state pianificate attraverso una stretta collaborazione tra tutti i partner del progetto. Il ritardo, che ha colpito il vettore e il suo carico utile, è scaturito a seguito di accertamenti tecnici effettuati su una linea di produzione relativa a un componente di un sottosistema, individuato proprio durante la fase di integrazione del lanciatore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vega C torna in orbita: fissato il lancio del razzo dopo il guasto Notizie correlate Blue Origin: rientro perfetto del razzo, ma l’orbita fallisceIl successo ingegneristico di Blue Origin nella gestione del rientro del primo stadio del razzo New Glenn è stato parzialmente vanificato da... Problema “inatteso” su Artemis II: guasto al bagno poche ore dopo il lancio (e scatta il piano B)Un piccolo imprevisto tecnico, decisamente poco “glamour”, ha accompagnato le prime ore della missione Artemis 2 della NASA.