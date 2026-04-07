Pasqua a Piediluco giovane rischia di soffocare con un boccone | salvato dal pronto intervento di operatori e 118

Durante la giornata di Pasqua a Piediluco, un giovane ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un boccone. L'intervento rapido di operatori sanitari e del personale del 118 ha permesso di salvargli la vita. L’episodio si è verificato in un momento in cui molte persone erano presenti nella zona, ma la prontezza degli operatori ha evitato conseguenze più gravi.

La giornata di Pasqua a Piediluco ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma si è conclusa con un lieto fine grazie a un intervento tempestivo. Infatti, come riporta l'edizione odierna del “Messaggero”, un giovane ospite della ‘Casa del Giovane’ ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un boccone di agnello, poi rimasto bloccato nell’esofago. Il pranzo era iniziato in un clima sereno, dopo la messa e nel rispetto della tradizione pasquale. Improvvisamente però il ragazzo ha iniziato a mostrare segni di soffocamento, diventando cianotico e incapace di respirare. Gli operatori della struttura sono intervenuti subito tentando le manovre di disostruzione, senza però riuscire a rimuovere il boccone. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Anziana rischia di soffocare con un boccone: salvata telefonicamente dalla "voce" del 118 di Salerno, plauso alla dottoressa PilatoSalvataggio in extremis il giorno prima di Pasqua, grazie alle precise istruzioni dell'operatrice sanitaria del 118, la dottoressa Sara Pilato che,... Paura in una scuola di Parma, bimbo rischia di soffocare: salvato dalle maestre guidate in videochiamata dal 118A Vicofertile, nel parmense, un bambino di sette anni ha rischiato il soffocamento per un boccone.