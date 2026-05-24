Il governo ha stanziato 2 miliardi di euro per affrontare il caro carburanti. Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che circa un terzo delle domande per il Superbonus contiene irregolarità, su un totale di 20 miliardi di euro assegnati. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle tipologie di irregolarità o sulle misure correttive adottate.

“L’Agenzia delle Entrate ha certificato che il 33 per cento delle pratiche presentate per accedere al Superbonus presenta irregolarita’: una pratica su tre. In tutto circa 20 miliardi di euro il totale delle truffe ascrivibili a questa disastrosa misura, che ancora oggi Giuseppe Conte e il M5s in maniera imbarazzante cercano di difendere”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. Bignami: Conte al ridicolo, ancora difende il superbonus?. “Ma il ridicolo diventa rabbia – prosegue Bignami – quando si considera che il governo Meloni per difendere i redditi delle famiglie e gli investimenti delle nostre aziende sta stanziando risorse importanti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bignami stana Conte: stanziati 2 miliardi per il caro carburanti, ma col superbonus 20 miliardi di truffe

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