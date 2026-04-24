Caro carburanti | Salvini punta a miliardi per calmierare i prezzi

Il ministro delle Politiche agricole ha annunciato un progetto di legge che prevede una manovra da diversi miliardi di euro con l’obiettivo di ridurre i costi dei carburanti. La proposta mira a intervenire sui prezzi alla pompa, che negli ultimi mesi hanno registrato un aumento significativo. La misura è stata presentata in Parlamento e sarà valutata dai responsabili delle commissioni competenti.

?? Cosa sapere Salvini propone manovra da diversi miliardi per contrastare l'impennata dei prezzi del carburante. L'intervento mira a mitigare l'impatto economico sui consumatori e sul settore dei trasporti. Salvini annuncia la necessità di una manovra da diversi miliardi per contrastare l'impennata dei prezzi del carburante, mentre si prepara il passaggio in Consiglio dei ministri dopo il via libera al decreto sicurezza in Aula. Il vicepremier è rientrato nei corridoi della Camera .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caro carburanti: Salvini punta a miliardi per calmierare i prezzi Notizie correlate Bollette: Governo studia intervento, Salvini punta al contributo bancario per calmierare i prezzi dell’energia.Decreto Bollette: Salvini Punta alle Banche, il Governo Bilancia Interessi e Regole Europee Il governo italiano è al lavoro per un nuovo decreto... Conti pubblici, Salvini: “Serve scostamento di diversi miliardi per caro carburanti”(Adnkronos) – "Serve uno scostamento di diversi miliardi per rispondere al caro carburanti". Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Salvini lancia il blocco degli aumenti di bollette e carburanti per tutto l’anno; Energia, al vaglio la sterilizzazione degli aumenti per carburanti e bollette; Caro carburanti e voli, a rischio le tariffe in continuità territoriale. Salvini: Per ora prezzi bloccati, ma non a lungo; Rincari aerei, Cisl contro Salvini: Il Governo non scarichi aumenti sui sardi. Caro carburanti, Salvini al tavolo con i petroliferi per un tetto al diesel. Meloni convoca il CdmIl governo accelera contro gli aumenti dei prezzi a quattro giorni dal Referendum. Sul tavolo un taglio delle accise temporaneo, un bonus carburanti per le famiglie e credito d’imposta per gli autot ... milanofinanza.it Conti pubblici, Salvini: Serve scostamento di diversi miliardi per caro carburantiIo sono qui per il decreto sicurezza, poi c'è il Consiglio dei ministri e poi torno in ufficio per il caro carburanti. Oggi è una bella giornata nonostante i problemi a livello mondiale perché questo ... adnkronos.com A Siracusa l’Unione Italiana Cooperative denuncia gli effetti del caro carburanti legato alla crisi internazionale: cooperative al limite e richieste di interventi urgenti #CaroCarburanti https://siracusapress.it/attualita/siracusa-unione-italiana-cooperative-allar facebook Caro carburanti, agricoltura allo stremo: «Grave crisi» x.com