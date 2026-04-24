Conti pubblici Salvini | Serve scostamento di diversi miliardi per caro carburanti

Il ministro delle Infrastrutture ha dichiarato che sarà necessario un aumento di diversi miliardi di euro nei conti pubblici per affrontare il rialzo dei prezzi dei carburanti. La sua affermazione è stata pronunciata mentre si trovava nell’aula della Camera, in occasione dell’approvazione definitiva di un decreto relativo alla sicurezza. La richiesta di scostamento di bilancio è stata comunicata in un momento di discussione ufficiale sulla normativa.

(Adnkronos) – "Serve uno scostamento di diversi miliardi per rispondere al caro carburanti". Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, entrando nell'aula della Camera per il via libera definitivo al decreto sicurezza. "Io sono qui per il decreto sicurezza, poi c'è il Consiglio dei ministri e poi torno in ufficio per il caro carburanti. Oggi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Salvini, 'servirebbe uno scostamento di diversi miliardi'"Servirebbe uno scostamento di diversi miliardi " per le misure contro il caro carburanti. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Conti pubblici, Salvini: Serve scostamento di diversi miliardi per caro carburanti; ***Conti pubblici: Salvini, superare 3% deficit? Se c'e' problema va risolto; Superbonus libera tutti; Meloni: Conti pubblici sono in ordine ma pesano i debiti del superbonus. Conti pubblici, la distanza tra fatti e promesse. Il rigore non basta: sul debito serve di piùUn merito che quasi tutti i commentatori riconoscono a questo governo è di essere stato in grado di tenere la barra dritta nella gestione dei conti pubblici. Non c’è dubbio che la riduzione del ... repubblica.it Salvini apparecchia promesse di pace fiscale e flat tax, Giorgetti sparecchia con Lagarde e con i mercatiIl ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti incassa i complimenti di Christine Lagarde, che lo indica persino come modello ai francesi alle prese con i conti pubblici, e fa i conti con la Bce e con ... ilfoglio.it L’Istat certifica il fallimento economico del governo Meloni. Nonostante la stretta sui conti pubblici e l’austerity di Giorgetti applicata a tutti i settori produttivi e sociali, l’Italia non esce dalla procedura di infrazione europea. Il rigore delle ultime quattro manovre ec - facebook.com facebook Conti pubblici: non è solo una questione di decimali x.com