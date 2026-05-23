Trump Jr. e Bettina Anderson si sono sposati alle Bahamas senza la presenza del padre di lui. La cerimonia si è svolta con una cerchia ristretta di invitati, mentre Donald Trump ha scelto di non partecipare. Bettina Anderson è una modella nota per le sue apparizioni pubbliche e sui social media. Non sono stati resi noti i motivi della mancata partecipazione del padre di Trump Jr. alla cerimonia.

? Punti chiave Perché Donald Trump ha rifiutato di partecipare alle nozze del figlio?. Chi è la modella Bettina Anderson che ha conquistato Trump Jr.?. Come ha influenzato la crisi con l'Iran la scelta della location?. Cosa ha spinto la coppia a rinunciare alla festa alla Casa Bianca?.? In Breve Relazione iniziata a Venezia nel 2024 dopo la fine del legame con Kimberly Guilfoyle.. Proposta ufficiale avvenuta a dicembre 2025 tra i boschi di Camp David.. Bettina Anderson ha fondato The Paradise Fund nel 2021 per la fauna della Florida.. Addio al nubilato celebrato a Mar-a-Lago con Ivanka, Tiffany e Lara Trump.. Donald Trump Jr. e la modella Bettina Anderson si sono uniti in matrimonio tra la Florida e le Bahamas in una cerimonia caratterizzata da una riservatezza estrema, segnata dall’assenza del presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump Jr. e Bettina Anderson: sì blindato alle Bahamas senza il padre

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#DonaldTrumpJr ha sposato Bettina Anderson ai Caraibi dopo il cambio di programma causato dalla crisi tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia si è svolta su un’isola privata con pochi invitati e senza Donald Trump. x.com

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