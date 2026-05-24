L'ex giocatore della Juventus ha segnato due gol e fornito un assist nelle ultime cinque partite, chiudendo il campionato con un totale di quattro reti. Durante questa serie, ha ottenuto valutazioni positive, contribuendo attivamente alle prestazioni della squadra. La sua forma si è consolidata nel finale di stagione, con un rendimento crescente che ha portato a risultati concreti sul campo.

Arrivato al Bologna dopo aver trascorso tre anni in Mls con la maglia del Toronto, Federico Bernardeschi è riuscito a mettere a tacere tutte quelle critiche che gli sono piovute addosso dopo il suo ritorno in Italia. A segno per quattro volte in campionato e impiegato in oltre il 70% delle gare stagionali giocate dai rossoblù, l'ex Juventus è gradualmente riuscito a diventare una prima scelta per il tecnico, che in diverse occasione lo ha anche preferito a Orsolini. Proprio sul costante processo di crescita del classe '94, si è così espresso lo stesso Vincenzo Italiano: "Federico è un pezzo da novanta. Siamo felici che sia tornato ad essere il giocatore che tutti conoscevamo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bernardeschi, finale di fanta in crescendo: due gol e un assist nelle ultime cinque gare a voto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gol e assist in due partite: Elphege può essere la sorpresa al fanta nelle ultime giornateUn attaccante del Parma, arrivato a gennaio, ha segnato e fornito assist in due partite consecutive, contribuendo alla vittoria contro Udine.

Da Cunha, numeri da top al fanta: due assist e un gol nelle ultime tre giornateDa Cunha, centrocampista del Como, si distingue nelle ultime tre giornate con due assist e un gol.

Temi più discussi: Bologna, da Bernardeschi e Rowe a Lucumi e la scelta in porta: la probabile contro l’Inter; Italiano: Rispondo così sul mio futuro e su quello di Bernardeschi! Rowe esploso e mi stuzzica questa idea; Sarri: Rimpianto zero titoli? Noi non strutturati per vincere! Pedro un fenomeno perché…; Consigli fantacalcio 37^ giornata: Thuram, Lautaro, Calha, Pulisic, Kean, Raspadori, Bernardeschi e Baturina, chi gioca e chi no.

Bernardeschi, finale di fanta in crescendo: due gol e un assist nelle ultime cinque gare a votoL'ex Juventus chiude il proprio campionato con quattro reti all'attivo, di cui la metà realizzate nelle recenti gare giocate contro Napoli e Inter alla 36ª e 38ª giornata ... msn.com

Consigli fantacalcio 37^ giornata: Thuram, Lautaro, Calha, Pulisic, Kean, Raspadori, Bernardeschi e Baturina, chi gioca e chi noConsigli fantacalcio 37 giornata - Tiene banco il prossimo 37° turno di campionato. Due giornate alla fine della Serie A e occhio ... fantamaster.it