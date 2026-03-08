Da Cunha numeri da top al fanta | due assist e un gol nelle ultime tre giornate

Da Cunha, centrocampista del Como, si distingue nelle ultime tre giornate con due assist e un gol. La sua media in fantasy football è di 6,8 punti, ed è stato valutato in 26 delle 28 giornate disputate finora.

Se la Serie A (e il fantacalcio) avessero il premio di "Most Improved Player", un serio candidato alla vittoria sarebbe il capitano del Como Lucas Da Cunha. Il francese è infatti, numeri alla mano, uno dei giocatori più migliorati rispetto allo scorso campionato. Sabato pomeriggio, nel successo contro il Cagliari, ha trovato il terzo gol nella Serie A 2025-26: una perla di sinistro da fuori area che non ha lasciato scampo ad un portiere di livello come Caprile. Nelle due giornate precedenti aveva servito anche due assist, arrivando a quota tre. L'ex Nizza è anche un esempio di affidabilità al Fantacampionato Gazzetta: finora ha saltato solamente due partite su 28. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

