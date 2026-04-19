Un attaccante del Parma, arrivato a gennaio, ha segnato e fornito assist in due partite consecutive, contribuendo alla vittoria contro Udine. La sua presenza in campo ha rappresentato una novità per il fantacalcio, mentre per Cuesta diventa la prima scelta alternativa a Pellegrino. La sua recente forma ha attirato l’attenzione di alcuni fantallenatori, che considerano la sua presenza un possibile fattore decisivo nelle ultime giornate.

Visto il loro rendimento e i loro numeri al fantacalcio, se un attaccante supera con tale facilità una coppia di difensori come quella formata da Solet e Kabasele diventa un nome da tenere d'occhio con particolare attenzione. Nesta Elphege è arrivato a Parma a gennaio, dal Grenoble in Ligue 2, e dopo un mese di adattamento è entrato in pianta stabile nelle rotazioni di Cuesta dalla 28ª giornata, andando per la prima volta a voto al Fantacampionato Gazzetta contro la Fiorentina. Dallo scorso weekend, con la prima da titolare in giallobù, ha iniziato a mostrare le sue qualità con un assist per il gol lampo di Strefezza dopo una spizzata di testa del francese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gol e assist in due partite: Elphege può essere la sorpresa al fanta nelle ultime giornate

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